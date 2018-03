Das letzte Jahr war ein wahres Wunder für Investoren im Bereich der Kryptowährungen. Trotz der wilden Volatilität stieg der Gesamtmarktwert der digitalen Währungen um fast 600 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von mehr als 3.300 % entspricht. Es ist möglich, dass keine Anlageklasse in einem einzigen Jahr noch einmal so viel gewinnen wird, solange wir leben.



Doch 2018 ist eine ganz andere Geschichte. Die verstärkte Regulierung in wichtigen Märkten wie Südkorea sowie die jüngsten Ankündigungen von Facebook und des Alphabet-Tochterunternehmens Google, dass Werbung für Kryptowährungen und ähnliche Angebote verboten würden, haben für Aufsehen gesorgt. Bis zum letzten Samstag war die gesamte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...