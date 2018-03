Alles dreht sich um Donald Trump

Bereits in den vergangenen Tagen konnte eine Verunsicherung bei Börsianern beobachtet werden. Am Freitag erreichte sie ihren Höhepunkt. Der DAX stürzte zeitweise um mehr als 2 Prozent in die Tiefe und deutlich unter die psychologisch wichtige 12.000-Punkte Marke.

Das war heute los. Derzeit wird man das Gefühl nicht los, dass das Wohl der Aktienmärkte nur an einem Mann hängt: Donald Trump. Er scheint die Macht zu haben, einen drohenden Handelskrieg zu verhindern. Nur leider klingen seine Aussagen wenig versöhnlich. Darüber hinaus sorgt das Kommen und Gehen im Weißen Haus für weitere Turbulenzen. Und natürlich kann es nicht beruhigend sein, wenn der mutmaßlich mächtigste Mann der Welt mit der Russland-Affäre und verschiedenen Rechtsstreitigkeiten zu kämpfen hat.

Das waren die Tops & Flops. Dem schwachen Gesamtmarktumfeld konnte heute die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508) besonders gut trotzdem. Die T-Aktie legte zeitweise etwas mehr als 1 Prozent an Wert zu. Angesichts einer eher dünnen Nachrichtenlage und der allgemeinen Verunsicherung auf Anlegerseite war heute aber auch nicht viel mehr drin.

