Osteuropas wichtigste Aktienmärkte sind mehrheitlich mit Verlusten ins Wochenende gegangen. Die Furcht vor einem Handelskonflikt zwischen den USA und China belastete das gesamte europäische Marktumfeld. US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend ein Dekret unterzeichnet, das vorsieht, die Volksrepublik mit milliardenschweren Zöllen zu belegen.

Lediglich die Moskauer Börse verzeichnete ein moderates Plus. Der Leitindex RTSI stieg um 0,20 Prozent auf 1261,44 Punkte.

Der Warschauer Wig-30 verlor 0,77 Prozent auf 2607,19 Punkte. Der breiter gefasste Wig fiel um 0,71 Prozent auf 59 436,36 Punkte. Die Aktien von Kruk sackten nach einer Verkaufsempfehlung der Analysten der Erste Group um 2,79 Prozent auf 209,0 Zloty. Zu Beginn der Woche hatte der Konzern mit Sitz in Breslau einen Nettogewinn für 2017 von 295 Millionen Zloty bekanntgegeben, was ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr von 19 Prozent bedeutet.

Der ungarische Leitindex Bux büßte 1,1 Prozent auf 36 940,37 Punkte ein. Unter den Einzelwerten zeigten sich vor allem Schwergewichte mit deutlichen Kursverlusten. Die Papiere von Mol sackten um 1,55 Prozent ab. Die Aktien des Pharmakonzerns Gedeon Richter fielen um 1,89 Prozent. Die Titel von Magyar Telekom fielen um 0,56 Prozent. Der Branchenkollege PPF will Teile von Telenor ASA in Bulgarien, Serbien und Montenegro sowie in Ungarn für 2,8 Milliarden Euro kaufen.

Der tschechische Leitindex PX sank um 0,98 Prozent auf 1107,72 Punkte. Die einzigen PX-Notierungen im grünen Bereich waren Pegas Nonwovens mit einem Plus von 0,45 Prozent sowie O2 mit einem Aufschlag von 0,36 Prozent. Dagegen gaben Vienna Insurance Group (VIG) ihre Vortagesgewinne wieder vollständig ab und fielen um 0,81 Prozent. Der Versicherer hatte am Donnerstag solide Jahreszahlen für 2017 vorgelegt und bekanntgegeben, stark auf den Markt in Zentral- und Osteuropa setzen zu wollen./mad/APA/edh/he

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

