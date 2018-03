Die angedrohten US-Strafzölle auf chinesische Importe verunsichern Investoren. Antworten auf fünf zentrale Fragen von Anlegern.

Folgt auf Trumps angedrohte Strafzölle auf chinesische Importe nun ein Handelskrieg? Der Einbruch an den Börsen zeigt, dass Investoren dies zumindest befürchten. Der Dax sackte am Freitag in der Spitze um 2,3 Prozent auf bis zu 11.825 Punkte ab - und damit auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr.

Bereits am Mittwoch hatte der Leitindex 1,7 Prozent eingebüßt. Auch an der Wall Street und in Asien brachen die Kurse ein. Das Handelsblatt beantwortet die fünf wichtigsten Fragen für Anleger.

Was genau ist eigentlich passiert?

US-Präsident Donald Trump verschärfte am Donnerstag die Gangart gegenüber China massiv. Der Präsident unterzeichnete ein Dekret, wonach Importe aus China mit Zöllen von 60 Milliarden Dollar jährlich belegt werden. Die Importzölle sollen in 30 Tagen in Kraft treten.

Die chinesische Regierung reagierte darauf mit der Ankündigung, Zölle auf US-Produkte im Wert von drei Milliarden Dollar vorzubereiten. Das ist noch recht moderat, doch Chinas Handelsministerium erklärte: "China hofft nicht auf einen Handelskrieg, hat aber auch keine Angst davor."

Die angedrohten US-Strafzölle gegen die EU von 25 Prozent auf Stahl- und zehn Prozent auf Aluminiumprodukte bleiben zwar zunächst aus. Doch das gilt nur vorläufig bis zum 1. Mai. Es wird sich zeigen, ob es tatsächlich dabei bleibt.

Trump jedenfalls erhöht den Verhandlungsdruck auf die EU. Dazu kommt: "Wenn sich der Konflikt zwischen den USA und China hochschaukelt, ist davon auch Europa indirekt betroffen, weil die USA und China die wichtigsten Handelspartner für die EU sind", meint Uwe Streich, Aktienstratege bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

Warum reagieren die Börsen jetzt so heftig?

