Mannheimer Morgen über VW-Chef Matthias Müller Überschrift: Mehr als rätselhaft Bei etlichen Äußerungen von Politikern, Managern oder Sportlern ist der erste Gedanke: Nichts zu sagen, wäre besser gewesen. In diese Kategorie fallen die Einlassungen von VW-Chef Matthias Müller, der sein jüngstes Gehalt in Höhe von 10,27 Millionen Euro rechtfertigt. Da sei zum einen die Relevanz des Unternehmens für die Volkswirtschaft. Bei allem gebotenem Respekt für den größten Autobauer der Welt: Die deutsche Volkswirtschaft hängt nicht in dem Maße von dem Wolfsburger Konzern ab, wie Matthias Müller sich das einredet. Stattdessen drängt sich die Vermutung auf, dass ein Topmanager hier zu erheblicher Selbstüberschätzung neigt. Mehr als rätselhaft ist auch Müllers Argument, sein hohes Gehalt sei deshalb angemessen, weil er als Konzernchef âEURzimmer mit einem Fuß im Gefängnis steht'. Wer sein Unternehmen - und seine Mitarbeiter - ordentlich führt, muss kaum einen Konflikt mit der Justiz fürchten. In dieser Hinsicht hat es in Wolfsburg allerdings in den zurückliegenden Jahren einige Versäumnisse gegeben. Müller sollte sich besser deren Aufarbeitung widmen, als darüber zu lamentieren, wie riskant sein Job ist. Um es klar zu sagen: Hohe Managergehälter bei großer Verantwortung und hervorragender Leistung sind nicht automatisch unanständig. Wer sich aber argumentativ derart verrenken muss wie VW-Chef Matthias Müller, hätte besser geschwiegen.

