Künftig haben Berliner Anspruch auf die Genehmigung einer kurzeitigen Zimmervermietung via Airbnb. Gleichzeitig traf die Stadt Regulierungsmaßnahmen.

Berliner Bürger können nun ihre Wohnungen zeitlich unbegrenzt an Urlauber vermieten. Allerdings brauchen sie dazu in jedem Fall eine Genehmigung vom zuständigen Bezirksamt. Das ist die Quintessenz aus der Zustimmung des Berliner Abgeordnetenhauses zum neuen Zweckentfremdungsverbot-Gesetz, das am 1. Mai in Kraft treten wird.

Eine Sonderregelung gilt für Zweitwohnungsbesitzer. Sie dürfen ihr Apartment nur für maximal 90 Tage anderen überlassen. Gestrichen wurde die Regelung, dass 60 Vermietungstage im Jahr genehmigungsfrei sind. Airbnb-Deutschland-Geschäftsführer Alexander Schwarz begrüßte das Votum der Abgeordneten ausdrücklich. Airbnb ist eine Internetplattform, die Kurzzeitaufenthalte in Privatwohnungen vornehmlich an Touristen vermittelt. Sie ist deshalb bei Städtereisenden sehr beliebt.

Nach dem neuen Recht besteht ein Anspruch auf die Genehmigung zur kurzeitigen Zimmervermietung. De facto habe es in der Vergangenheit keine ...

