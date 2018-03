Der AUD/USD notierte zuletzt auf 0,7732 Dollar und damit 0,51 Prozent im Plus. Das dominierende Thema an den internationalen Finanzmärkten ist der drohende Handelskrieg zwischen den USA und China. IWF-Chefin Christine Lagarde warnte, dass ein Handelskrieg keine Sieger kenne. In der kommenden Woche wird am Mittwoch sowohl das US-Bruttoinlandsprodukt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...