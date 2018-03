Der Handelsstreit dominiert weiter die Märkte, doch die Indizes an der Wall Street zeigen sich am Freitag etwas erholt.

Die US-Börsen haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der Handelsstreit hing weiter als Damokles-Schwert über den New Yorker Börsen. US-Präsident Donald Trump will chinesische Waren im Volumen von bis zu 60 Milliarden Dollar mit Zöllen belegen.

Die Regierung in Peking bereitet ihrerseits Zusatz-Abgaben auf US-Produkte vor. "Wenn es einen Handelskrieg gibt zwischen den zwei größten Volkswirtschaften der Welt, wer würde sich nicht um die Folgen für die Weltwirtschaft sorgen?", sagte Stratege Norihiro Fujito vom Brokerhaus Mitsubishi UFJ Morgan Stanley.

Für etwas Beruhigung sorgte später die Nachricht, dass Trump das vom Kongress verabschiedete Haushaltsgesetz unterzeichnete und damit einen Stillstand des Regierungsapparats verhinderte. Mit diesem Haushalt werde das von den Vorgängerregierungen vernachlässigte Militär in die Lage versetzt, wieder ...

