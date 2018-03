Deutschland ist erst einmal aus dem Schneider: An diesem Freitag treten die von US-Präsident Donald Trump verkündeten Schutzzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe in Kraft, von denen die EU-Staaten vorerst ausgenommen wurden. Trump kündigte darüber hinaus zusätzliche Zölle auf chinesische Waren im Wert von 60 Milliarden Dollar an.

