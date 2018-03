Der Streit zwischen Madrid und Barcelona gewinnt mit neuen Verhaftungen an Schärfe. Insgesamt sind 25 Separatisten angeklagt.

Es ist ein unwürdiger Wettlauf, den sich in Spanien die katalanischen Separatisten mit der spanischen Justiz liefern. Am Freitag hat er seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht: Fünf separatistische Politiker müssen auf Anordnung des zuständigen Richters in U-Haft, darunter vier ehemalige Minister Kataloniens sowie der einstige Regierungssprecher Jordi Turull.

Der Richter argumentiert, er sehe eine hohe Bereitschaft, dass die fünf neue Straftaten begehen oder vor der Justiz fliehen. Genau das hatte die Generalsekretärin der separatistischen Partei ERC am Freitag getan. Statt der Vorladung zu folgen, hatte sie sich in die Schweiz abgesetzt.

Der Richter hatte eine Vorladung für den Freitag angesetzt, nachdem sich zu Wochenbeginn abzeichnete, dass das Parlament Turull zum neuen katalanischen Regierungschef wählen wollte. Turull ist als Mitglied der abgesetzten ehemaligen katalanischen Regierung der Rebellion angeklagt und hat ebenso wie die übrigen vier Politiker ...

