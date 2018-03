Der Haushaltsdeal des US-Kongresses sieht Hunderte Milliarden für amerikanische Streitkräfte vor. Der Grund für die hohen Ausgaben: die weltweite Sicherheitslage.

Am Freitag wurde es noch einmal eng. Per Twitter drohte US-Präsident Donald Trump, den mühevoll zusammengezimmerten Haushaltskompromiss des amerikanischen Kongresses doch noch zu blockieren. Es fehle an Geld für sein zentrales Wahlversprechen, die Grenzmauer zu Mexiko, so der Präsident. Diese sei dringend notwendig für die nationale Verteidigung der USA. Trotz seiner vorherigen Vetodrohung unterzeichnete er schließlich das Gesetz.

Dass Trump ausgerechnet beim Thema Sicherheit einen erneuten Streit mit den Abgeordneten im Kapitol sucht, kam überraschend. Abgesehen von der Mauer waren die Kongressmitglieder dem Präsidenten bei diesem Thema sehr weit entgegengekommen.

Mit Trumps Unterzeichnung steigt der Verteidigungsetat der Vereinigten Staaten deutlich an. Republikaner und Demokraten einigten sich auf einen Zuwachs von mehr als 60 Milliarden Dollar. Allein diese zusätzlichen Ausgaben entsprechen fast dem gesamten Militärhaushalt Russlands.

Insgesamt wollen die USA in diesem Haushaltsjahr rund 700 Milliarden Dollar in die Streitkräfte stecken - mehr als die Hälfte der staatlichen Gesamtausgaben, die sich auf rund 1,3 Billionen Dollar belaufen. "Obama hat unser Militär kaputtgespart", so Paul Ryan, der Sprecher des Repräsentantenhauses. "Das bringen wir jetzt in Ordnung."

Ein Teil des zusätzlichen Geldes soll in höhere Gehälter für Militärmitarbeiter fließen. Ihre Löhne steigen um 2,4 Prozent. Allerdings sollen die Streitkräfte auch kräftig neues Material beschaffen. Der Haushalt sieht die Bestellung von 14 neuen Schiffen und 114 neuen Flugzeugen vor. Auch sollen fast zehn Milliarden Dollar in die Raketenabwehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...