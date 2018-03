New York - In New York wurden am 22. März die «2018 Global BIGGIES Awards» verliehen. Die Awards zeichnen die weltweit innovativsten Medienunternehmen (Zeitungen, Zeitschriften, digitale Publikationen, Rundfunk, Werbe- und Marketingagenturen) aus, die ihre Geschäftsmodelle anhand von künstlicher Intelligenz und Daten richtungsweisend und verantwortungsvoll steuern. Das Projekt «Using advanced Artificial Intelligence to generate reader revenue and boost user engagement», das vom Tech&Data-Team unter der Leitung von Ringier Chief Technology and Data Officer Xiaoqun Clever entwickelt wurde, erhält den «Best of Show»-Award für die verwendete «Best in Class»-Technologie, die auf künstlicher Intelligenz basiert.

Gleichzeitig wurde das Ringier Projekt in der Kategorie «Excellence in use of Artificial Intelligence» mit dem «Award of Excellence» und in der Kategorie «Excellence in natural language processing» mit Platz eins ausgezeichnet. Weitere Gewinner der «2018 Global BIGGIES Awards» sind u.a. die Washington Post und die BBC.

Stellenwert von Technologie und Daten wächst stark in allen Geschäftsfeldern

Marc Walder, CEO der Ringier AG: «Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnungen. Der verantwortungsvolle Umgang mit Daten und grösste Transparenz unseren ...

