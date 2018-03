- Erfüllt neu entstehende Anforderungen an die

grenzüberschreitende Datensicherheit



Sydney (ots/PRNewswire) - Intralinks, ein führender

Finanztechnologieanbieter für Banken, Dealmaker und Kapitalmärkte,

präsentierte heute seine strategische Investition in die Region

Asien-Pazifik mit der Implementierung seiner Distributed Content

Node-Technologie in Australien. Im Zuge der Erweiterung der

Intralinks-Plattform in Deutschland wird diese innovative Technologie

nun auch den Kunden der marktführenden virtuellen Datenräume durch

höhere Zugriffsgeschwindigeiten und mehr Vetrauen einen Nutzen

bringen, da ihre Daten jetzt innerhalb der Region verarbeitet und

gespeichert werden. Intralinks verzeichnet zum Zeitpunkt dieser

Implementierung hohe Wachstumsraten im Raum Asien-Pazifik.



"Asien-Pazifik ist eine strategisch wichtige Region für

Intralinks", sagt Leif O'Leary, CEO von Intralinks. "Mit dem

Inkrafttreten von Datenhoheitsgesetzen wie der Meldepflicht von

Datenschutzverletzungen (z. B. The Notifiable Data Breaches Scheme)

für alle Organisationen, die dem Federal Privacy Act von 1988

unterliegen, werden die Aufsichtsbehörden in der Vollstreckung dieser

Gesetze eindeutig immer strenger. Regierungen bemühen sich

unablässig, ihre Bürger auf ihre Rechte und Pflichten aufmerksam zu

machen. Aus diesem Grund befassen sich auch unsere Kunden intensiver

den je zuvor mit dem Thema Datenschutz. Diese Bestimmungen schließen

sich bestehenden Gesetzen weltweit an, wie z. B. der

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Europa, und verlangen von

allen Organisationen den ausnahmslosen Schutz personenbezogener

Daten."



Mit dem Intralinks Trust Perimeter können Intralinks-Kunden "ihre

Grenzen" selbst definieren. Sie können den Informationsfluss bei der

weltweiten Übertragung genau steuern und gleichzeitig die wachsenden

Datenschutzanforderungen erfüllen. Hierzu bietet Intralinks seinen

Kunden eine Reihe von Möglichkeiten, die nicht nur deren

Produktivität steigern, sondern auch die zum Schutz der Kundendaten

(einschließlich personenbezogener Daten) nötigen Sicherheitsstandards

gewährleisten, damit alle anwendbaren gesetzlichen Auflagen

ausnahmslos erfüllt werden.



Intralinks hat eine branchenführende Plattformarchitektur

geschaffen, die fortschrittliche Technik umfasst, wie z. B. die

Distributed Content Node-Technologie, die erst kürzlich in Australien

eingeführt wurde. Mithilfe der Content-Node-Technologie hat der Kunde

die vollständige Kontrolle über den Speicherort seiner Daten. Das

bedeutet, dass die wertvollsten Daten der Kunden von Intralinks die

Asien-Pazifik-Region nun nicht mehr verlassen müssen.



Im Rahmen des Intralinks Trust Perimeters können die Kunden von

Intralinks wählen,



- wo sich ihre Verschlüsselungs-Keys befinden: Mit seinen

kundenseitig verwalteten Verschlüsselungs-Keys (Customer Managed

Keys, CMK) war Intralinks ein Pionier in der Branche. Kunden

erhalten damit die vollständige und ausschließliche Kontrolle über

die Verschlüsselungs-Keys, die zum Schutz ihrer firmeneigenen und

vertraulichen Daten in der Cloud verwendet werden. Die Kunden von

Intralinks allein bestimmen, wo ihre Verschlüsselungs-Keys

vorgehalten werden.

- wie sensible und vertrauliche Informationen weltweit genutzt,

heruntergeladen und auf Dateiebene bearbeitet werden: Information

Rights Management (IRM) von Intralinks schützt die sensiblen

Dateien seiner Kunden weltweit, unabhängig vom Speicherort oder

Gerät. IRM schützt Dateien durch spezielle Kontrollen, die nicht

nur ihre Weitergabe, sondern auch die Verfolgung und Überwachung

steuern und außerdem die endgültige Revokation von Dateien durch

den Kunden jederzeit und je nach Bedarf ermöglichen. Es bietet

plug-in-freie Sicherheit, die Dateien nicht nur im Ruhezustand

schützt, sondern immer und überall unauflöslich mit der Datei

verbunden ist.



"Unternehmen müssen wissen, wie sie die Kontrolle über ihre

Informationen behalten können, sobald diese die herkömmliche Firewall

verlassen. Mit dem Intralinks Trust Perimeter haben sie die

Möglichkeit, die Kontrolle über die globale Nutzung ihrer

Informationen zu erhalten und die strengen Datenschutzstandards

weltweit zu erfüllen", sagt O'Leary abschließend.



Mehr als 15.000 Unternehmen weltweit verlassen sich auf Intralinks

zum Schutz ihrer betriebskritischsten und am meisten gefährdeten

Informationen - und über 80 % der auf der Intralinks-Plattform

vorgehaltenen Informationen sind als hochsensibel eingestuft.



In der 22-jährigen Firmengeschichte von Intralinks haben bereits

über 4,1 Millionen Unternehmenskunden weltweit die Plattform genutzt.



Verfügbarkeit



Intralinks Distributed Content Nodes in Australien stehen für alle

Kunden von Intralinks zur Verfügung, die strategische Transaktionen

abwickeln.



Sehen Sie hier, wie die Distributed Content Node-Technologie

(https://www.intralinks.com/products/distributed-content-nodes) die

Datenhoheitsanforderungen erfüllt.



Finden Sie heraus, wie unsere Kunden einen benutzerdefinierten

Intralinks Trust Perimeter

(https://www.intralinks.com/products/trust-perimeter)für umfassenden

Datenschutz erstellen können.



Interview-Anfragen: Allan Robertson, Senior Vice President für

Asien-Pazifik bei Intralinks, steht am 28. und 29. März sowie am 3.

und 4. April für Interviews, Kommentare und Fragen zur Verfügung.

Bitte vereinbaren Sie Termine über:



Originaltext: IntraLinks Holdings, Inc.

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100020699

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100020699.rss2



Pressekontakt:

Michael Gencher

Recognition PR

+61-2-9252-2266

michael_gencher@recognition.com.au

Informationen zu Intralinks

Intralinks ist ein führender Finanztechnologieanbieter für Banken,

Dealmaker und Kapitalmärkte weltweit. Als Pionier des virtuellen

Datenraums ermöglicht und sichert Intralinks den Informationsfluss,

eine höhere Produktivität und absolutes Vertrauen unserer Kunden.

Intralinks erleichtert strategische Initiativen wie Fusionen und

Übernahmen, Kapitalbeschaffung und Investor Reporting. Unsere Lösungen

unterstützen diese Vorgänge, indem sie den Betrieb rationalisieren,

das Risiko reduzieren, das Kundenerlebnis verbessern und eine bessere

Sichtbarkeit vermitteln. Wir haben das Vertrauen von über 99 Prozent

der Fortune-1000-Unternehmen gewonnen und auf unserer Plattform

Finanztransaktionen im Wert von über 34,7 Billionen USD durchgeführt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.intralinks.com.