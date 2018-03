Revolution in Governance von Bezeq ermutigend

Überzeugt von kommender Umwandlung des Vorstands durch unabhängige, glaubwürdige, hochqualifizierte Kandidaten

Elliott Advisors (UK) Limited ("Elliott"), ein Berater von Fonds, die kollektiv ein erhebliches wirtschaftliches Interesse an Bezeq The Israeli Telecommunication Corporation Ltd. ("Bezeq" oder das "Unternehmen") haben, begrüßt die geplanten Governance-Reformen, die von Bezeq in der vergangenen Nacht bekannt gegeben wurden.

In seinem ersten Brief an den Interim Chairman von Bezeq, David Granot, vom 16. Januar 2018 sprach Elliott die dringende Notwendigkeit an, die schwerwiegenden Corporate Governance-Probleme des Unternehmens anzugehen, und forderte Veränderungen auf Vorstandsebene, die zu "der richtigen Mischung von Know-how, Unabhängigkeit und Integrität für die Zukunft führen". Elliott gab damals und gibt heute erneut seiner Überzeugung Ausdruck, dass "erheblicher Mehrwert freigesetzt werden kann, wenn die richtigen Schritte zur Verbesserung der Corporate Governance unternommen werden". Bezeq verfügt über starke Geschäftsgrundlagen, vorbildliches Personal und ein großes Potenzial.

Im Anschluss an seine gestrige Bekanntgabe stellt Elliott die seit dem 16.Januar erfolgten Veränderungen heraus. Zusammengenommen stellen diese eine Revolution in der Führung des Unternehmens dar und sind beispielhaft für die Durchsetzung guter Governance-Prinzipien und die Geltendmachung von Aktionärsrechten in Israel. Im Besonderen gilt Folgendes:

Directors, die in eine beunruhigende laufende Ermittlung verwickelt sind, sind entweder aus dem Vorstand zurückgetreten oder werden sich auf der Aktionärshauptversammlung nicht zur Wahl stellen. Das neue Board wird mehrheitlich aus unabhängigen Directors bestehen, die keine Beziehung zu B Com haben. Dies wird der Fall sein, unabhängig davon, ob die Aktionäre auf der bevorstehende Hauptversammlung für die Vorschläge von Bezeq oder die Vorschläge von Entropy stimmen. Die Qualität der Kandidaten auf der Liste der unabhängigen und externen Directors ist grundsätzlich sehr hoch. So findet sich in der Liste eine Reihe von bedeutenden unabhängigen Wirtschaftsführern, darunter Persönlichkeiten, die ehemals als Chairman und CEO in Unternehmen der Telekommunikationsbranche und anderer Branchen fungierten. Unabhängig vom Ausgang der Wahlen, können wir erwarten, dass das Board of Directors mit einer starken Mischung aus Unabhängigkeit, Erfahrung und Integrität aufwarten wird. Die zuvor bestimmende Rolle von B Com bei der Nominierung der Directors wurde dramatisch beschnitten In der Vergangenheit verhielt es sich in der Praxis so, dass alle Directors von diesem einzelnen Nicht-Mehrheitsaktionär handverlesen wurden, ohne dass dabei deren Unabhängigkeit oder Erfahrung berücksichtigt wurde und ungeachtet der offenen Frage, ob B Com überhaupt das Recht hatte, Kandidaten zu nominieren. Jetzt werden die von B Com nominierten Kandidaten eine Minderheit des Board of Directors ausmachen und diese Kandidaten werden ebenso wie alle von Bezeq nominierten Kandidaten von einem unabhängigen Ernennungsausschuss geprüft. Wir stellen ferner fest, dass die Zusammensetzung der Kandidaten für die unabhängigen Directors von Bezeq von diesem unabhängigen Ernennungsausschuss auf Grundlage des Rats einer anerkannten Personalberatung festgelegt wurde. Der Präzedenzfall für Aktionäre ist jetzt geschaffen, der eine Einberufung von Sonderversammlungen bei Bezeq ermöglicht. Die Klärung dieses Punkts durch das Kommunikationsministerium hat einen wichtigen Schutz gegen eine künftige Schwächung der Governance von Bezeq geschaffen. Die Anerkennung und Bestätigung der Rechte von Minderheitsaktionären bietet eine unentbehrlichen Schutz vor unternehmerischen Rechtsbrüchen, von denen Bezeq in den letzten Jahren geplagt war. Es wurde klargestellt, dass abgesehen von kurzfristigen Übergangszeiten nur die Hauptversammlung der Aktionäre befugt ist, die Directors bei Bezeq zu ernennen. Dies ist ein weiterer wichtiger Sieg in puncto Rechenschaftspflicht.

Wie Elliott bereits im Januar erklärte, steht Bezeq erfolgversprechenden Geschäftsmöglichkeiten und großen Herausforderungen gegenüber. Eine Phase der Instabilität und Dysfunktion in der Governance des Unternehmens geht jetzt zu Ende. Nach der Hauptversammlung im nächsten Monat wird Bezeq ein Board of Directors haben, das zu einem Unternehmen seiner Größe und strategischer Bedeutung passt. Alle Interessengruppen können dann mit Zuversicht der Zukunft entgegensehen.

Über Elliott

Elliott Management Corporation verwaltet zwei Multistrategie-Fonds mit Vermögenswerten von insgesamt mehr als 34 Milliarden US-Dollar. Sein Hauptfonds, Elliott Associates, L.P., wurde 1977 gegründet und ist damit einer der ältesten Fonds seiner Art unter kontinuierlichem Management. Zu den Investoren der Elliott-Fonds gehören Pensionskassen, Staatsfonds, private und wohltätige Stiftungen, Dachfonds sowie Mitarbeiter des Unternehmens. Elliott Advisors (UK) Limited ist eine Tochtergesellschaft der Elliott Management Corporation.

