Wochenrückblick KW12: Donald Trump versetzt die Märkte in Angst und Schrecken

Was für eine Woche. Die US-Notenbank Fed hebt die Leitzinsen an. Die Aktienmärkte stürzen regelrecht ab. Doch eigentlich ging es nur um einen Mann: US-Präsident Donald Trump. Auch in den kommenden Wochen dürfte er das Handelsgeschehen an den Börsen bestimmen und darüber entscheiden, ob sich der DAX nachhaltig über die 12.000er-Punkte-Marke kämpfen kann.

Die Sorgen, dass ein weltweiter Handelskrieg ausbricht und sich die wichtigsten Wirtschaftsmächte USA, China und die EU die Strafzölle und Handelsbeschränkungen nur so um die Ohren hauen verunsichert Investoren an den weltweiten Aktienmärkten. Gleichzeitig hat Trump zu Hause mit immer mehr Gegenwind zu kämpfen.

Er muss sich gegen verschiedene Klagen zur Wehr setzen, während die Russland-Affäre einfach nicht weggehen will. Zur Verunsicherung von Investoren trägt auch die undurchsichtige Personalpolitik des Weißen Hauses bei. In den kommenden Wochen dürfte es daher nicht minder spannend zugehen als in den vergangenen Tagen.

