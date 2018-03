Bittere Einschätzung von Juristen: Wer seine Daten an Facebook weitergibt, hat rechtlich praktisch keine Handhabe, wenn andere unerlaubt darauf zugreifen.

Der Datenskandal bei Facebook wirft ein Schlaglicht auf die Frage, ob und wie viele der mehr als 30 Millionen Nutzer des sozialen Netzwerks in Deutschland betroffen sein könnten. Darauf gibt es bislang keine Antwort. Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hat deshalb hochrangige Vertreter des Unternehmens aus Europa nach Berlin geladen.

Nachdem bekannt wurde, dass die britische Analyse-Firma Cambridge Analytica unerlaubten Zugriff auf rund 50 Millionen Profile von Facebook-Nutzern hatte und die dadurch gewonnenen Daten für die Manipulation des jüngsten US-Wahlkampfes missbraucht worden sein sollen, ist der Informationsbedarf groß. Denn sollte sich herausstellen, dass auch deutsche Accounts in irgendeiner Weise tangiert sind, würde der Skandal plötzlich eine ganz neue, vor allem auch rechtliche Dimension bekommen.

Die Politik müsste dann die Frage beantworten, welche rechtlichen Möglichkeiten deutsche Facebook-Nutzer hätten, um gegen einen Datenmissbrauch vorzugehen. Und auch die Bundesregierung selbst müsste prüfen, wie sie sich verhalten sollte. Aus Sicht mehrerer Verfassungsjuristen ist die rechtliche Handhabe äußerst begrenzt.

Facebook sei zwar "auf Grund seiner monopolartigen Stellung und überragenden Marktmacht gehalten, wirksame Vorkehrungen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte zu treffen", sagte der Leipziger Staatsrechtler Christoph Degenhart dem Handelsblatt. Das sei offenbar nicht erfolgt, vielmehr habe Facebook Zugang zu Nutzerdaten gewährt. "Allerdings bin ich der Auffassung, dass derjenige, der seine Daten an Facebook weitergibt, damit auch seine Persönlichkeitssphäre in erheblichem Umfang preisgibt und sich nicht uneingeschränkt auf seine Persönlichkeitsrechte berufen kann."

Eine unberechtigte Weitergabe von persönlichen Daten würde zwar genauso wie ein unberechtigtes "Sich-Verschaffen" solcher Informationen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung tangieren. "Allerdings sind es hier private Unternehmen, denen der Eingriff zuzurechnen ist", betonte Degenhart. "Diese sind nicht unmittelbar grundrechtsgebunden."

Ähnlich sieht es der Staatsrechtler Joachim Wieland. "Die Rechtsbeziehungen deutscher Nutzer zu Facebook sind privatrechtlich, so dass sich die Nutzer nicht unmittelbar auf Grundrechte berufen können, wohl aber auf eine Verletzung des vereinbarten Schutzes ihrer Daten", sagte der Professor an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer dem Handelsblatt.

Auch die rechtlichen Möglichkeiten staatlicherseits, etwa juristisch ...

