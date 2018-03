In der Formel 1 hat Titelverteidiger Lewis Hamilton das erste Qualifying des Jahres für sich entschieden. Der Weltmeister verwies in Melbourne Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel auf die Plätze zwei und drei.

Neben Vettel geht aus Reihe zwei auch Max Verstappen in den ersten Grand Prix der Saison. Ricciardo fuhr die fünftbeste Zeit, wurde wegen zu schnellem Fahrens unter Roter Flagge aber bereits am Freitag mit einer Drei-Plätze-Strafe belegt und geht damit hinter Kevin Magnussen, Romain Grosjean und Nico Hülkenberg an den Start.