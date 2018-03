Die unendliche Geschichte der automobilen Brennstoffzelle geht in die nächste Runde. Jüngst stellte Hyundai seinen Nexo vor und jetzt will Mercedes seinen GLC Fuel Cell doch endlich auf die Straßen bringen. Doch ist es in Zeiten immer günstiger werdender Batterien nicht zu spät für den Wasserstoff i ...

Den vollständigen Artikel lesen ...