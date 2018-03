Transsexuelle Menschen dürfen nicht in die US-Armee eintreten. Mit dieser Entscheidung macht Donald Trump einen Plan seines Vorgängers zunichte.

US-Präsident Donald Trump hat per Anordnung die meisten transsexuellen Soldaten von einem Dienst im US-Militär ausgeschlossen. Unter "begrenzten Umständen" gebe es Ausnahmen, beschloss Trump in der am Freitagabend (Ortszeit) herausgegebenen Anordnung. Das Weiße Haus teilte mit, die Effektivität des Militärs würde durch die weitere Einstellung von Soldaten, die es mit bekannter "Geschlechts-Dysphorie" zu tun hätten, erheblich gefährdet.

Trump hatte die Führung des Pentagon mit einem Tweet im vergangenen Jahr ...

