Kurden gehen in Deutschland gegen türkische Militäreinsätze auf die Straßen. Nun meldet sich der Chef der Türkischen Gemeinde zu Wort.

Der Chef der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, mahnt verfeindete türkische Gruppen in der Bundesrepublik zu einer gewaltfreien Auseinandersetzung. "Gewalt und Straßenkampf haben in einem Rechtsstaat nichts zu suchen", sagte Sofuoglu in Stuttgart. Er rief Türken und Kurden auf, sich von solchen Gruppen zu distanzieren, ...

