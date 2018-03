Beide Staaten hatten sich Anfang des Jahres nach langer Funkstille wieder angenähert. Im April soll ein Gipfeltreffen stattfinden.

Süd- und Nordkorea wollen in der nächsten Woche über Details ihres geplanten Gipfeltreffens im April reden. Nordkorea habe den Vorschlag Südkoreas für Vorbereitungsgespräche akzeptiert, teilte das Vereinigungsministerium in Seoul am Samstag mit. Die Gespräche sollen am Donnerstag im geteilten Grenzort Panmunjom geführt werden. Südkorea schickt dazu eine Delegation unter der Leitung von Vereinigungsminister ...

