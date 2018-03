Geldanlage-Report vom 17.03.2018: Wie deutsche Aktionäre ihr Geld verzocken - und wie es besser ginge! Lieber Geldanleger, so ziemlich das Schlimmste, was Sie als Aktionär tun können, ist auf Hypes aufzuspringen, die bereits in vollem Gange sind. Nachfolgend zeige ich Ihnen welch katastrophale Verluste deutsche Anleger innerhalb weniger Monate erlitten haben, wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...