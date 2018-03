Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier drängt Deutschland zu einer engeren Kooperation mit Indien. Der Subkontinent sei ein wichtiger Partner.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat an die Bundesregierung appelliert, sich künftig stärker in Indien zu engagieren. Steinmeier sagte am Samstag in Neu Delhi während eines Staatsbesuches, Deutschland müsse Indien mehr Aufmerksamkeit schenken, anstatt nur andere Global Player im Auge zu haben. Damit dürfte er vor allem auch den Nachbarn China gemeint haben, den Indien als direkten Konkurrenten sieht.

Er sehe auf beiden Seiten ein Interesse an einer engeren Kooperation, sagte Steinmeier nach einem Gespräch mit Indiens Regierungschef Narendra Modi. Dieses Interesse beziehe sich nicht nur auf die Wirtschaft, sondern auch auf den Austausch in der Wissenschaft und im High-Tech-Bereich. Steinmeier hatte am Vortag Studenten aus Indien nach Deutschland eingeladen. Dies sei heute sprachlich ...

