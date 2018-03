Zürich (ots) -



Die Delegiertenversammlung des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB)

hat Roelof Joosten zum Mitglied der Verwaltung des MGB gewählt.



Die 110 Delegierten der zehn regionalen Migros-Genossenschaften

haben an ihrer Versammlung vom 24. März 2018 Roelof Joosten als

Mitglied der Verwaltung des MGB gewählt. Er wird Nachfolger von Heinz

Winzeler, der nach 15 Jahren in der Verwaltung MGB sein Amt

niederlegen wird. Der Wechsel in der Verwaltung MGB erfolgt per 1.

Juli 2018 für den Rest der laufenden Amtsperiode bis Ende Juni 2020.



Der Niederländer Roelof Joosten bringt eine langjährige Erfahrung

in der internationalen Lebensmittelindustrie mit. Zuletzt war er CEO

von Royal FrieslandCampina (NL), einem genossenschaftlich

organisierten Hersteller von Milchprodukten mit 12 Milliarden Euro

Umsatz und über 23'000 Mitarbeitenden. Zuvor war er in verschiedenen

Positionen bei internationalen Firmen tätig, darunter viele Jahre bei

Unternehmen der Unilever.



"Roelof Joosten ist ein profunder Kenner der internationalen

Lebensmittelindustrie. Er war CEO einer Genossenschaft mit ähnlicher

Struktur und Entscheidungsfindung wie in der Migros. Er wird die

Verwaltung MGB mit seinem breiten Fachwissen und seiner Erfahrung

sehr bereichern", sagt Andrea Broggini, Präsident der Verwaltung des

Migros-Genossenschafts-Bundes.



An der gleichen Sitzung hat die Delegiertenversammlung den

Jahresbericht und die Jahresrechnung 2017 des MGB genehmigt und die

PricewaterhouseCoopers für weitere zwei Jahre als Revisionsstelle

bestätigt.



Zürich, 24. März 2018



