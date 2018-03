Liebe Leser,

auch die Commerzbank-Aktie ist in dieser Woche deutlich unter die Räder gekommen. Am Freitagmittag steht ein Wertverlust von ca. 7 % zu Buche. Damit hat die Aktie in den vergangenen vier Wochen insgesamt 13,2 % an Wert verloren. Charttechnisch betrachtet hat sie den sekundären Aufwärtstrend damit unterschritten und das nächste Ziel könnte bei 10 Euro je Aktie liegen. Dort verläuft der 200- Wochen-Durchschnitt, der die erste relevante Unterstützung bieten sollte.

Deutsche ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...