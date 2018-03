Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner verlangt von der Bundesregierung eine neue Freihandelsinitiative gegenüber US-Präsident Donald Trump. Nach Trumps vorläufigem Entgegenkommen, die Europäische Union (EU) von Strafzöllen auszunehmen, sei die Gelegenheit günstig.

"Es wäre jetzt der Zeitpunkt, sich in Washington mit Herrn Trump zusammenzusetzen, um grundsätzlich über transatlantischen Freihandel zu reden", sagte Lindner der "Welt am Sonntag". Das auf Eis liegende geplante transatlantische Freihandelsabkommen TTIP "muss raus aus der Tiefkühltruhe." Um Trump dafür zu gewinnen, müsse zunächst das Handelsabkommen CETA mit Kanada ratifiziert werden, sagte Lindner: "Herrn Trump könnte so verdeutlicht werden, dass wir Alternativen im Handel haben. Er scheint seine Positionen über Nacht um 180 Grad ändern zu können. Was die Nordkoreaner geschafft haben, das kann Frau Merkel auch gelingen."

Lindner warb dafür, einen rationalen Zugang zum US-Präsidenten zu finden. "Leider hat es die Bundeskanzlerin offenbar versäumt, eine intensive Pendeldiplomatie mit der Trump-Administration aufzunehmen. Das muss sich ändern."