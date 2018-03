der DAX schloss zum Ende der 12. Kalenderwoche bei 11886 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 12390 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche vom 19. bis 23. März um 504 Zähler oder 4,1 Prozent tiefer. Angst vor einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China setzte am Freitag die Börsen weltweit unter massiven Abgabedruck. Der DAX setzte seine Verluste mit 1,8 Prozent fort, nachdem er schon am Donnerstag 1,7 Prozent verloren hatte, und näherte sich dem Jahrestief bei 11826 Punkten an.

Konflikt nimmt zu

US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am Donnerstag ein Memorandum und kündigte weitere Zölle auf chinesische Importe von bis zu 60 Milliarden Dollar an. Die chinesische Regierung konterte und stellte als Gegenmaßnahme eine Liste von 128 US-Produkten im Wert von drei Milliarden Dollar auf, auf die Zölle erhoben werden könnten. Betroffen wären vor allem landwirtschaftliche Produkte. Die Zölle auf Stahl und Aluminium traten bereits am Freitag in Kraft. Dass die EU und weitere Handelspartner bis 1. Mai ausgenommen sind, war nur ein schwacher Trost.

Am Freitag erwischte die Deutsche Bank für das Börsendebüt ihres Vermögensverwalter DWS einen denkbar ungünstigen Tag. Die Erstnotiz wurde mit 32,55 Euro festgestellt und lag dadurch nur knapp über dem Ausgabepreis von 32,50 Euro. Insgesamt wurden 44,5 Millionen Aktien platziert, wodurch die Deutsche Bank rund 1,4 Milliarden Euro erzielte. Allerdings war auf bis zu 1,8 Milliarden Euro gehofft worden. Auch Facebook stand in dieser Woche wegen eines Missbrauchs von Nutzerdaten im Fokus. Die Aktie verlor seit letzten Freitag um mehr als zehn Prozent.

Unter 12000 Punkten

Der DAX tauchte ab! Am Donnerstag verteidigte er zwar noch die Marke von 12100 Punkten per Handelsschluss. Nachbörslich ging es bereits deutlich darunter, am Freitag knickte der Index dann bis 11900 Punkte ein. Charttechnisch sei der DAX um 11900 Punkte gut unterstützt. Von hier aus könnte es die erste Gegenbewegung geben, zumal der DAX dort überverkauft sei. Darunter allerdings sieht es düster aus. Dann könnte der Index weiter bis 11680 Punkte fallen, meint Börse Daily INSIGHT, der Newsletter zur täglichen DAX-Analyse mit zwei Ausgaben pro Handelstag.

