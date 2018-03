Ubers Geheimwaffe scheint der boomende zwei Jahre alte Essenslieferdienst zu sein. UberEats ist irgendwie zum profitabelsten Teil des Geschäfts geworden und wird laut einem Bericht der Financial Times auf 100 weitere Städte rund um den Globus expandieren. Zuvor sagte Ubers CEO Dara Khosrowshahi, dass UberEats die Erwartungen des Managements übertroffen habe, wie er auf der DLD-Tech-Konferenz im Januar kommentierte.



Es ist verständlich, dass das Unternehmen diesen Lichtblick in seiner Bilanz besonders vor dem erwarteten Börsengang 2019 hervorheben will. Zu den neuen Einsatzgebieten gehören 40 neue Städte in Großbritannien, 35 in Frankreich sowie neue Städte in Irland, ...

