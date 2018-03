Börse ist attraktiv. Daran wird sich auch künftig nichts ändern. Anleger sollten deshalb keine Angst vor der höheren Volatilität haben. Zu viel Kapital liegt weiterhin an der Seitenlinie. In der vorangegangenen Woche haben in den USA die Investoren so viel frisches Geld in den Markt gepumpt wie nie zuvor. 43,3 Milliarden Dollar wurden laut Merrill Lynch neu investiert, der Pessimismus der Investoren ist zudem auf den niedrigsten Stand seit Anfang Januar gefallen.

