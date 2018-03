Die Singulus Technologies AG ist ein deutsches Maschinenbauunternehmen mit Hauptsitz in Kahl am Main. Die größte Bekanntheit machte die Aktie bei Aktionären und Investoren als sie Mitte 2016 von 0,19 Euro innerhalb kürzester Zeit auf über 19 Euro durchstartete. Was aber damals das Allzeithoch von 2000 mit knapp 72 Euro keineswegs in Gefahr brachte.Knapp einen Monat lang befand sich die Aktie des Unternehmens aus Kahl am Main im Abwärtstrend und büßte ...

