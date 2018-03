Der TecDAX-Titel Nordex befindet sich nun seit Mitte Januar in der Abwärtsbewegung und es scheint aktuell kein Ende in Sicht, außer die Aktie kann einen Boden bilden und sich erholen. Wenige Nachrichten, viele Verkäufe, all das sind Gründe warum es aktuell für Investoren und Aktionäre der Aktie momentan nicht wirklich gut läuft.Alleine im Jahr 2018 hat die Aktie rund drei Euro verloren, das sind bei aktuellem Stand rund 25 Prozent an Wertverlust ...

