Warum investieren wir? Natürlich weil wir Renditen auf unser investiertes Geld erhalten wollen.



Viele Investoren tun sich allerdings schwer, ansprechende Renditen an der Börse zu generieren. Die sogenannte Home Bias kann gewiss ein Grund dafür sein, aber es gibt noch andere Bremsklötze, die an den Portfolios vieler Privatanleger kleben.



Im Folgenden wollen wir daher drei einfache Tipps näher beleuchten, die dir womöglich dabei helfen können, deine langfristigen Renditen etwas zu steigern:

1) Cost-Averaging

Der erste Tipp setzt bei all denjenigen an, die versuchen den Markt zu timen. Dass das tendenziell eine nicht allzu vielversprechende Vorgehensweise ist, dürfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...