Am vorigen Wochenende hatten wir eine Überschrift gewählt, die wir in der letzten Handelswoche schmerzlich bestätigt bekommen haben. Der Titel unseres Beitrags war: "DAX, Dow Jones & Co.: Die Entscheidung rückt näher! Die Risiken steigen!" Schauen Sie mal, was wir u.a. geschrieben hatten: "Nach dem letzten Test der 12.000-Punkte-Marke am 02. März konnte man eine Erholung im DAX sehen und die Handelsspanne hat sich in der vorigen Woche auf etwa 250 ...

