Die Bundesregierung hat die Heimatpolitik für sich entdeckt. Doch statt Verbesserungen droht die Verschwendung von Milliarden - und enttäuschte Hoffnungen.

Als im Münchner Justizministerium zum ersten Mal das Wort "Amberg" fällt, ist der Schock groß. "Amberg? Gibt es da überhaupt ein Kino?", fragt eine Sekretärin, die als eine der Ersten im Haus erfährt, dass die gesamte IT-Abteilung in die Oberpfalz umziehen soll. Ein Journalist hatte angerufen, weil er Genaueres über den Plan der Landesregierung für strukturschwache Regionen wissen wollte.

Etwas mehr als zwei Jahre sind seitdem vergangen. Anfang 2015 verkündeten der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer und der zuständige Landesminister Markus Söder (beide CSU), dass 3155 Mitarbeiter von Landesbehörden aus München in die bayrische Provinz umziehen sollten.

Das "Zentrum Staatsbäder" verschlug es nach Bad Steben im Landkreis Hof, das Luftbildarchiv nach Bad Windsheim in Mittelfranken, das Landesamt für Steuern nach Zwiesel an der tschechischen Grenze. Und nach Amberg, eine mittelgroße Stadt auf halber Strecke zwischen Nürnberg und der tschechischen Grenze, zog außer der IT-Abteilung des Justizministeriums noch das Staatsinstitut für Frühpädagogik. Einige der Zwangsversetzten hatten die Namen der Orte noch nie gehört, in die ihre Behörden umziehen sollten. Doch in der bayrischen Landesregierung gilt die Umsiedlung als bisher erfolgreichste Maßnahme des kurz zuvor gegründeten ersten deutschen Heimatministeriums.

Vier Jahre und eine Bundestagswahl später will Seehofer nun für Deutschland Heimatpolitik nach bayrischem Vorbild machen. Der CSU-Chef hat während der Koalitionsverhandlungen persönlich dafür gesorgt, dass er im frisch vereidigten Kabinett nicht nur für Innenpolitik, sondern auch für das Thema Heimat zuständig ist - ohne im Detail zu klären, was ein Bundesheimatminister eigentlich leisten soll. Soll das neue Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMIBH) für eine bessere Infrastruktur auf dem platten Land sorgen, also für Glasfaser, Bahnhöfe und Dorfschulen? Oder soll es eher fürs Gefühlte zuständig sein, für Brauchtumspflege und Leitkultur? Das bayrische Vorbild lehrt, dass nur eines gewiss ist: Es wird teuer. Der Aufwand für eine Heimatpolitik à la Seehofer ist riesig, der Ertrag ungewiss.

Möchtegern-Regionalpolitik

Es ist sogar möglich, dass die Neuentdeckung der Heimat eher schadet als nützt, weil die Politik Hoffnungen weckt, die der Staat kaum erfüllen kann. "Es gibt nur wenige Beispiele für erfolgreiche staatliche Förderung von strukturschwachen Regionen", warnt Joachim Ragnitz vom Dresdner ifo Institut. In Ostdeutschland seien viele staatliche Investitionsruinen zu besichtigen: leere Gewerbegebiete oder Straßen, die im Nichts enden. Selbst dort, wo es gelungen sei, bestimmte Standorte zu fördern, sei das oft nur zulasten anderer, ebenfalls strukturschwacher Regionen gelungen.

Manchmal sind die Folgen der Möchtegern-Regionalpolitik kafkaesk. So wie im Falle des bayrischen Justizministeriums: Von 68 in Amberg angedachten Stellen gibt es bislang 44. Selbst das klappte nur, weil niemand umziehen musste. Wer will, darf bis zur Pensionierung in München bleiben. Damit die neuen Arbeitsplätze in Amberg dennoch entstehen, wurden viele Stellen, so der Amtsjargon, "gedoppelt". Das bedeutet: Für jeden Beamten, der gern in München bleiben will, wird in Amberg eine zusätzliche Stelle geschaffen und mit einem Mitarbeiter aus der Region besetzt. Die Münchner Stelle fällt erst nach der Pensionierung weg.

Eine dezidiert ineffiziente Verwaltung - als wäre der Aufwand dafür nicht schon groß genug, wird in Amberg auch noch eine ausgeprägte Willkommenskultur gepflegt. CSU-Oberbürgermeister Michael Cerny fuhr nach Verkündung der Pläne zu einer Mitarbeiterversammlung des Justizministeriums nach München und pries die Vorteile seiner Stadt. Das Bauland sei günstig, die Natur nah, Nürnberg nicht weit. Und ein Kino gebe es selbstverständlich auch! Ob sich der Aufwand am Ende lohnt, weiß auch Cerny nicht. Mit einem Wachstumsschub für seine Stadt durch die knapp 100 zusätzlichen Stellen rechnet er nicht. Der Kampf gegen die Gesetze der Demografie, gegen Geburtenrückgang und Abwanderung junger Menschen gehe weiter, sagt er. "Aber von den neuen Behörden geht zumindest das Signal aus: Ihr auf dem Land werdet von uns nicht aufgegeben." ...

