Nach einer Kursvervielfachung ist die Rallye bei der Evotec-Aktie gegen Ende 2017 ins Stocken geraten. Shortseller haben sich die Aktie vorgeknöpft. Allen voran Lakewood Capital ist in die Offensive gegangen und warnte vor einem Kursrutsch um 25 Prozent. Möglicherweise haben die Leerverkäufer auf wegbrechende Umsätze aus einer fünfjährigen Kooperation mit Sanofi spekuliert, die seit 2015 besteht. Es kursierten sogar Gerüchte, dass der Standort in Toulouse vor dem Aus stehe. Dank der mehrjährigen Kooperation kam und kommt Evotec schließlich in den Genuss von garantierten Zahlungen in Höhe von 250 Millionen Euro. Für die Hamburger viel Geld und ein wichtiges Standbein, um weitere Kooperationen und Allianzen an Land zu ziehen.

