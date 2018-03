Am Montag treffen sich Brüssel und Ankara - eigentlich, um die Beziehungen zu entspannen. Doch eine Erklärung der EU sorgt erneut für Zoff.

Jeder Regierungschef und Außenpolitiker kennt das Spiel. Sobald schwierige Verhandlungen mit Politikern anderer, nicht unbedingt gleichgesinnter Länder anstehen, ist es wichtig, bereits im Vorfeld klarzumachen, dass man dem Verhandlungspartner nicht allzu weit entgegenkommen wird. Das könnte beim eigenen Volk als Schwäche angesehen werden.

In der Folge verengen Politiker beider Seiten oft mehrere Tage vor der Zusammenkunft den Verhandlungsspielraum, nicht selten durch neue Kritik an dem Land, um das es gehen soll. Dieses in der Wissenschaft "Win set" genannte Prinzip beherrschen Politiker dies- und jenseits des Bosporus perfekt. Denn vor einem geplanten Treffen zwischen Spitzenpolitikern aus Brüssel und Ankara sorgt eine Erklärung der EU für Zoff.

In einer von Kanzlerin Angela Merkel und anderen EU-Regierungschefs unterschriebenen Erklärung heißt es: "Der Europäische Rat verurteilt das anhaltende rechtswidrige Vorgehen der Türkei im östlichen Mittelmeer." Außerdem sei man tief besorgt über die Inhaftierung von EU-Bürgern. Natürlich ließ die Reaktion aus Ankara nicht lange auf sich warten. Ein Sprecher des dortigen Außenministeriums sagte, die Erklärung enthalte "inakzeptable Äußerungen".

Am Montag wollen sich EU-Ratspräsident Donald Tusk sowie Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...