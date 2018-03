Der Apple-Chef hat den Umgang mit Nutzerdaten bei Facebook kritisiert. Cook spricht sich nun für strengere Regeln für die Tech-Konzerne aus.

Nach dem Datenskandal bei Facebook hat sich auch Apple-Chef Tim Cook zu Wort gemeldet. Der Manager forderte am Samstag am Rande des China Development Forum in Peking "handwerklich gut gemachte" Regeln, die verhindern sollen, dass Daten der Nutzer ohne deren Wissen gesammelt und genutzt werden können.

Damit steigt der Druck auf Facebook und andere Technologiekonzerne, deren Geschäftsmodell darauf beruht, die enormen Datenmengen von Milliarden Menschen zu verwerten. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg musste sich in der vergangenen Woche dafür entschuldigen, dass sich die britische Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica über eine App unerlaubt Zugang zu Daten von mehr als 50 Millionen Profilen von Facebook-Nutzern verschafft hatte. Mit dem Datenbestand soll auch gezielt der Wahlkampf von US-Präsident Trump unterstützt worden sein. Die Aktie des sozialen Netzwerks ist seitdem um 14 Prozent gefallen.

"Diese spezielle Situation ist so schlimm und umfassend, dass wahrscheinlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...