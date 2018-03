2019 sollte Deutschland erneut einen Sitz im UN-Sicherheitsrat antreten. Nun bekommt es unerwartete Konkurrenz aus Israel - und Gegenwind aus den USA.

Bei dem am Sonntag beginnenden Besuch von Außenminister Heiko Maas in Israel steht ein Thema offiziell gar nicht auf der Agenda, das für erhebliche Spannungen zwischen beiden Ländern sorgen könnte: Denn beide Staaten konkurrieren um einen nicht-ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat 2019/2020. In den USA machen derzeit konservative Kreise und zionistische Gruppen Stimmung gegen die deutsche Kandidatur, die seit Jahren feststeht. So schrieb die konservative Zeitung "New York Post" am 19. März in einem Kommentar von einem "schamlosen Machtkampf" Deutschlands gegen Israel.

Und auch der designierte US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, mischte sich auf Twitter ein: Er forderte, Deutschland müsse eine alte Vereinbarung aus dem Jahr 2000 respektieren. Es habe damals zugesagt, 2019 nicht für den Sicherheitsrat zu kandidieren, behauptete auch die "Zionist Organisation of America" am 14. März.

Die zehn nicht-ständigen, zweijährigen Sitze im Sicherheitsrat werden nach einem regionalen Proporz vergeben. Im Jahr 2000 wurde Israel - nach Angaben eines deutschen Diplomaten mit maßgeblicher Unterstützung Deutschlands - der Staatengruppe westlicher Demokratien Europas und Nordamerikas zugeschlagen. Nur so hat Israel überhaupt eine Chance, jemals in das höchste UN-Gremium einzuziehen. Denn die Länder in einer Region treffen normalerweise Vorabsprachen, auch wenn es immer wieder etwa in Europa Kampfkandidaturen gibt.

In Berlin ist man nun aber doppelt überrascht. So verneinen Diplomaten, dass es jemals eine Zusage zu einem deutschen Verzicht gegeben ...

