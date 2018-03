Templeton war auf einer Investmentkonferenz in Kanada, als eine junge Frau fragte: ?Ich habe gerade etwas Geld von meinem Großvater geerbt. Wann ist die beste Zeit für mich, es zu investieren??



Wie hat er wohl reagiert?



?Junge Dame, die beste Zeit zum Investieren ist, wenn man Geld hat.?



Ist das nicht toll, oder was?



Die Weltmärkte haben sich in letzter Zeit stark verändert. Wird die Inflation zunehmen? Werden die Zentralbanken die Zinsen erhöhen? Welchen Effekt haben die verrückten Trump-Zölle und Brexit? Und Mann ... was ist mit den Wahlergebnissen in Italien?



Bei all dieser Unsicherheit kann man doch jetzt keine Aktien kaufen?! Oder doch?



Der Ratschlag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...