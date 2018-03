-------------------------------------------------------------- Mehr SOS-Infos http://ots.de/5yWfzu --------------------------------------------------------------



Cox's Bazar (ots) - Rund 900.000 Rohingya sind vor den Gewaltexzessen aus Myanmar nach Bangladesch geflohen. "Am schlimmsten ist das Leid der Kinder", berichtet Helmut Kutin, Ehrenpräsident der SOS-Kinderdörfer, aus einem der Flüchtlingscamps nahe Cox's Bazar, in dem die Hilfsorganisation fünf Nothilfezentren betreibt: 500.000 harrten in den Lagern aus, darunter 40.000 unbegleitete Minderjährige. Sexuelle Gewalt, Zwangsverheiratung und Kinderhandel seien an der Tagesordnung. Tausende Kinder litten zudem an Mangelernährung, Krankheiten und Traumata.



"In den Lagern wächst eine verlorene Generation her", sagt Kutin. "Die Kinder leben wie in einem Gefängnis, nur schlimmer, denn sie haben keine Perspektive auf ein Leben danach." Sie seien deprimiert von der dauernden Unsicherheit und traumatisiert von ihren schrecklichen Erlebnissen.



"Eltern verheiraten ihre Kinder aus blanker Not, damit sie weniger Esser zu versorgen haben oder damit die Mädchen dauerhaft in Bangladesch bleiben können", so Kutin weiter. "Kleine Mädchen erleben sexuelle Gewalt in der Familie, werden prostituiert oder als billige Hausangestellte abgegeben."



Und jetzt droht ihnen eine weitere Katastrophe: "Bald beginnt der Monsun. Er wird Unterkünfte wegschwemmen, Wege unpassierbar machen, das Infektionsrisiko wird ansteigen", sagt Kutin. "Das wird die ohnehin schon katastrophale Lage der Kinder noch verschärfen."



Die SOS-Kinderdörfer erarbeiten Pläne, um ihre Nothilfezentren im Ernstfall rechtzeitig evakuieren zu können. In den Zentren bekommen 300 Kinder regelmäßige Mahlzeiten, psychologische Betreuung, ärztliche Versorgung und können unbeschwert spielen.



Interview: Hierzu bieten wir ein Interview mit Ghulam Ishaque, dem Leiter der SOS-Kinderdörfer in Bangladesch an. Darin schildert Ishaque die aktuelle humanitäre Situation in den Lagern und beschreibt, warum die Hilfsorganisationen und die Behörden in Bangladesch vor einer gewaltigen Herausforderung stehen.



Das Interview kann auf der Website der SOS-Kinderdörfer weltweit gelesen werden: https://www.sos-kinderdoerfer.de/presse/pressemitteilungen. Gern schicken wir Ihnen für Veröffentlichungen ein Word-Dokument mit dem Interview.



OTS: SOS-Kinderdörfer weltweit newsroom: http://www.presseportal.de/nr/1658 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_1658.rss2



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Boris Breyer Medienkommunikation SOS-Kinderdörfer weltweit Tel.: 089/179 14-287 E-Mail: boris.breyer@sos-kd.org www.sos-kinderdoerfer.de