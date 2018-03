Müllberge sind ein weltweites Problem. Eine israelische Firma hofft, dass sie das langfristig ändern kann - durch ein Verfahren, das Abfälle in Plastik umwandelt.

Christopher Sveen steht vor einem Haufen Müll, der in der Wüstenhitze vor sich hin rottet. Falken und Geier kreisen in der Luft. "Das ist die Goldmine der Zukunft", sagt der Mann mit einem Blick auf die Abfälle. Und vielleicht hat er Recht. Sveen ist Betriebsdirektor von UBQ, einer israelischen Firma, die ein Verfahren zur Umwandlung von Haushaltsmüll in Plastik entwickelt hat.

Das Unternehmen betreibt eine Pilotanlage und eine Forschungseinrichtung im Kibbuz Zeelim am südlichen Rand der Negev-Wüste. Die kleine Anlage kann pro Stunde eine Tonne städtischen Müll verarbeiten.

Das ist eine relativ kleine Menge und würde nicht ausreichen, um den Anforderungen auch nur einer mittelgroßen Stadt zu entsprechen. Aber UBQ plant nach eigenen Angaben eine Erweiterung und hofft, dass das patentierte Verfahren eines Tages die Müllkippen weltweit überflüssig macht - wenn sich die Technologie als langfristig zuverlässig und wirtschaftlich vernünftig erweist.

"Wir verwenden etwas, das nicht nur keinen Nutzen hat, sondern unserem Planeten auch viel Schaden zufügt, und wir sind in der Lage, es in Dinge zu verwandeln, die wir jeden Tag gebrauchen", sagt Albert Douer, Vorstandsmitglied des Unternehmens. Das produzierte Material könne als ein Ersatz für konventionelles petrochemisches Plastik und Holz dienen - was den Ölverbrauch und das Abholzen von Wäldern verringern würde.

UBQ hat mittlerweile umgerechnet gut 24 Millionen Euro von privaten Investoren zusammenbekommen. Einer der Finanziers ist Douer, der als Topmanager des internationalen Plastik-Konglomerats Ajover Darnel Group arbeitet. Dem Beirat von UBQ gehören namhafte Wissenschaftler an, ...

