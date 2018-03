China will in den nächsten drei Jahren in vielen Bereichen des Finanzsektors Beteiligungshürden abbauen. Das kündigte der Notenbankchef an.

Chinas neuer Zentralbankchef Yi Gang hat eine weitere Öffnung des Finanzsektors in Aussicht gestellt. Dieser Prozess müsse aber mit einer Fortentwicklung der Regulierung einhergehen, um Risiken vorzubeugen, sagte Yi am Sonntag in seiner ersten öffentlichen Rede im neuen Amt. Beide Ziele würden mit gleichem Nachdruck verfolgt. "Die Geschichte hat gezeigt, dass Bereiche, die offener sind, auch wettbewerbsfähiger sind ...

