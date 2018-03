Mit einem Bausparvertrag können sich Hauskäufer vor steigenden Zinsen schützen. Ein Test zeigt, wo es derzeit die günstigsten Darlehen gibt.

Die Zinsen ziehen an, auch Immobilienfinanzierungen werden teurer. Mit einem Bausparvertrag lassen sich die niedrigen Hypothekenzinsen von heute längerfristig sichern. Ein Abschluss könnte sich also wieder lohnen. Doch das Image des Sinnbilds deutscher Sparsamkeit und Solidität ist angekratzt. In den vergangenen vier Jahren haben Bausparkassen rund eine Viertelmillion alte, gut verzinste Bausparverträge gekündigt.

"Das Niedrigzinsumfeld setzt die Institute unter Druck", sagt Michael Voigtländer, Immobilienspezialist des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Hochverzinste Altverträge sind für die Bausparkassen zur Last geworden. Bei Kündigungen argumentierten sie freilich anders: Weil die Verträge schon lange zuteilungsreif gewesen seien, hätten Kunden sie als Kapitalanlagen zweckentfremdet - statt sie zur Immobilienfinanzierung zu nutzen.

Viele Bausparer klagten. Im vergangenen Jahr urteilte der Bundesgerichtshof (BGH) allerdings, dass die Praxis der Bausparkassen rechtens war: Die Institute dürften Verträge kündigen, die seit mehr als zehn Jahren zuteilungsreif sind, auch wenn diese noch nicht voll bespart sind.

Die Zuteilungsreife bemisst sich an mehreren Kriterien, nicht allein am Erreichen des Mindestsparguthabens. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen bezeichnet die Entscheidung des BGH als "sehr bedauerlich". Sie rät Bausparern, bei Kündigung im Zweifel einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen.

Eigentlich dienen Bausparverträge dazu, den Kauf oder Bau einer Wohnung oder eines Hauses zu finanzieren. Bausparkasse und Kunde legen zu Beginn eine bestimmte Summe fest. Einen Teil davon spart der Kunde selbst an, den Rest bekommt er später als Darlehen obendrauf.

Auch die Zinsen, die er auf das angesparte Kapital erhält, sowie die Zinsen, die er später für das Darlehen zahlt, werden bei Abschluss des Vertrags festgelegt. "So kann man sich jetzt noch günstige Bauzinsen für die Zukunft sichern", erklärt IW-Experte Voigtländer.

Ein Bausparvertrag lohnt sich also vor allem, wenn die Bauzinsen ...

