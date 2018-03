Fahrdienst-Vermittler Uber legt in Südostasien sein Geschäft mit dem Konkurrenten Grab zusammen. Und fährt seine Expansions-Politik vorerst zurück.

Der Fahrdienst-Vermittler Uber gibt in einer weiteren Region den Versuch auf, einen hart umkämpften Markt auf eigene Faust zu erschließen. Das Unternehmen lege sein Geschäft in Südostasien mit dem Konkurrenten Grab zusammen, berichtete der Finanzdienst Bloomberg am Sonntag. Am neuen gemeinsamen ...

