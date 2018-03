Die Kantine ist grausig, eine Mikrowelle gibt es nicht und jeden Tag Brote sind auch keine Lösung? Eine Alternative bieten digitale Essensmarken, die Mitarbeitern subventionierte Mittagessen ermöglichen.

Mitarbeiter-Benefits sind mehr als nur ein nettes Extra. In Zeiten des Fachkräftemangels wird es für Unternehmen immer wichtiger, ihre Mitarbeiter mit attraktiven Zusatzangeboten zu halten. Dienstfahrrad, Carsharing-Gutscheine, Shoppingrabatte, Fitnessstudio- oder Kita-Zuschuss - die Möglichkeiten sind zahlreich. Die Idee dahinter: Statt einer Gehaltserhöhung, die beide Seiten versteuern müssten, sollen steuerfreie und nützliche Angebote zumindest indirekt das Nettoeinkommen erhöhen. Unternehmen sprechen von Employer Branding - sie versuchen sich damit zur Marke für ihre Mitarbeiter zu machen und sie dauerhaft zu binden. Und natürlich die besten Köpfe als neue Mitarbeiter zu gewinnen.

"Die Generation Y tickt da völlig anders als meine Generation", sagt Florian Gottschaller, dessen Unternehmen vergangenes Jahr mit der App "Lunchit" eine digitale Essensmarke entwickelt hat - der jüngste Trend unter den digitalen Mitarbeiter-Benefits. "Junge Arbeitnehmer fragen schon im Vorstellungsgespräch nach Zusatzleistungen und wie die Work-Life-Balance aussieht", erläutert der 43-Jährige. Angebote wie dieses sollen Arbeitgebern aus der Verlegenheit helfen, wenn sie solche Fragen gestellt bekommen.

In die gleiche Richtung geht die Digitale Essensmarke von Lunchio, die bereits 2016 an den Start ging. Lunchio und Lunchit unterscheiden sich nicht nur namentlich kaum voneinander. In beiden Fällen liegt die Idee zugrunde, dass Arbeitnehmer sich mittels einer App das Mittagessen im Restaurant, beim Bäcker, aus dem Supermarkt oder vom Lieferservice teilweise vom Arbeitgeber bezahlen lassen können. Die Macher werben bei Arbeitgebern damit, ihre Mitarbeiter hätten so jeden Tag ein positives Erlebnis. "Wir sind nur eine Blume in einem ganzen Strauß", umschreibt es Lunchit-Gründer Gottschaller. Das Essen könne nur ein Element unter vielen beim employer branding sein, dazu gehörten auch Betriebsklima, Arbeitsumgebung und vieles mehr.

Die Idee scheint auch Investoren zu überzeugen. Anfang März verkündete Lunchio, eine siebenstellige Finanzierungsrunde abgeschlossen zu haben. Nun will die 2015 gegründete Firma neue Kunden gewinnen und wirbt unter anderem damit, dass es den Firmen sogar die Abrechnungsbürokratie und Archivierung der Daten abnimmt. Die Gebühr pro Mitarbeiter und Monat beträgt laut Lunchio-Geschäftsführer Dennis Ortmann neun Euro pro Mitarbeiter und Monat. Er ist überzeugt: "Bisher war den Deutschen ihre Entgeltabrechnung heilig. Aber die neuen Benefits bringen etwas ins Rollen." Neben der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...