Die Bundeswehr soll modernisiert werden. Um einsatzfähig zu sein, fordert das Verteidigungsministerium einen finanziellen Nachschlag für die Truppe.

Verteidigungsministerin Ursula von Leyen verlangt über die im Koalitionsvertrag vereinbarte Erhöhung des Wehretats hinaus um mehr Geld für die Bundeswehr. "Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass der 51. Finanzplan, der die Ausgangsbasis ist, ein gutes Fundament ist, aber nicht reichen wird, um die Trendwenden nachhaltig fortzusetzen, um die Modernisierung der Bundeswehr, aber auch das Auffüllen der Lücken zu erfüllen", sagte sie am Sonntag bei einem Besuch der deutschen Soldaten im nordafghanischen Masar-i-Scharif. Der Bundeswehr-Verband kritisiert die bislang geplante Steigerung des Wehretats als zu gering und unverantwortlich.

Von der Leyen verteidigte zugleich die Entscheidung, die Zahl der deutschen Soldaten in Afghanistan aufzustocken. Der Bundestag hatte am Donnerstag die Entsendung von bis zu 1300 Bundeswehr-Soldaten an den Hindukusch gebilligt, bis ...

