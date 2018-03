Die Kryptowährung "Bitcoin Cash" hat den Durchbruch noch nicht geschafft. Ihre Anhänger diskutierten in Tokio, wie sie aufgewertet werden kann.

Das Gipfeltreffen der Bitcoin-Spalter findet in standesgemäßer Umgebung statt: direkt im Zentrum Tokios, dem ersten Epizentrum eines digitalen Währungsbebens. Von ihrem Treffpunkt können die mehr als 400 Teilnehmer der dreitägigen "Satoshi Vision Conference" Japans Kaiser aufs Dach schauen. Satoshi Nakamato war das Pseudonym der Person oder Gruppe, die sich 2009 Bitcoin ausgedacht hat. Und im Gebäude diskutieren die Teilnehmer nun die Zukunft der neuen digitalen Münze "Bitcoin Cash", die sich nach einem hitzigen Meinungsstreit im August von Bitcoin abgespalten hat.

Die Emotionen schlagen bei diesem Thema immer noch hoch. Die sonst nüchternen Teilnehmer im Saal jubeln ausgelassen, als am Sonnabend Roger Ver auf die Bühne tritt, einer der Initiatoren der Trennung. Früher wurde der erste große Bitcoin-Investor gefeiert. Nun wird er von Anhängern des Ur-Bitcoins als Judas verteufelt. Seine Gegner werfen ihm unter anderem vor, Kunden gezielt in die Irre zu führen, ihnen vorzugaukeln, mit Bitcoin Cash billiger Bitcoin kaufen zu können.

Der 39-jährige Besitzer von Bitcoin.com, einer Mischung aus Newsseite, digitaler Geldbörse und Anbieter von Münzdiensten für die neue Währung, weist dies allerdings als verleumderisch von sich. Für ihn hat sich Bitcoin geändert, nicht er selbst. Seit sieben Jahren sei seine Botschaft dieselbe, erklärt er den Zuhörern in Tokio, wo er etwa die Hälfte des Jahres lebt. Er will eine dezentrale digitale Währung schaffen, die der Welt mehr Freiheit und Wohlstand bringt.

Seine Rede gleicht dabei mehr einer Predigt, und der freie Markt ist sein Gott. "Je mehr wirtschaftliche Freiheit in Ländern herrscht, desto länger leben die Menschen", ruft der bekennende Anhänger libertärer Ideen. Applaus brandet dabei auf. Auch die Bildung sei höher, die Kindersterblichkeit geringer. Wieder gibt es Applaus. "Und Bitcoin sowie andere digitale Währungen sind der beste Weg, den die Welt jemals gesehen hat, um diese Ziele zu erreichen." Seine Anhänger klatschen noch intensiver.

Seine Rede pfeffert er mit Angriffen auf die Macher hinter dem Ur-Bitcoin, das in der Gemeinde oft Bitcoin Core genannt wird. Die würden Andersdenkende zensieren, digitales Gold schaffen wollen, anstelle eines nicht von Staat, Zentralbanken oder Banken kontrollierten Zahlungsmittels. Jeder werde realisieren, dass Bitcoin Cash das eigentliche Bitcoin sei, orakelt er. Dann folgt sein Appell an die Jünger im Auditorium: Bitcoin Cash werde zur Währung der Welt werden, ruft Ver. "Lasst uns alle zurückkehren und es in der Welt verbreiten."

Bitcoin Cash zum Gewinner des Bitcoin-Streits auszurufen, ist allerdings noch eine gewagte Prognose. Besonders unter den harten Unterstützern Bitcoins dürfte die Vorstellung auf ebenso massiven Widerspruch stoßen wie die Person von Roger Ver. Und die Bitcoin-Entwickler können auf die Verbreitung der Währungen zeigen. Zwar ist Bitcoins Marktanteil in der Kryptowährungswelt innerhalb der vergangenen zwölf Monate von über 80 auf 45 Prozent abgesackt. Aber Bitcoin Cash wird bisher nur wenig verwendet.

Glaubenskampf unter Satoshis Währungsjüngern

