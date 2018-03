Zu sagen, dass die Situation an den Aktienbörsen nun wieder normal ist, wäre eine Übertreibung. Dow Jones, Nasdaq und DAX kommen in den letzten Wochen einfach nicht richtig zur Ruhe. Trotzder letzten Kursverluste bleiben die Aussichten nicht schlecht. "Zu verdanken ist dies der Aussicht auf ein hohes Wachstum der Unternehmensgewinne in den USA. Das Marktforschungsinstitut FactSet schätzt selbiges 2018 im S&P 500 Index auf 14,8 Prozent, damit drei Prozentpunkte höher als noch vor zwei Monaten und näher an den Flüsterschätzungen von 20 Prozent. Die zügige Verabschiedung der Steuerreform samt Anhebung der Infrastruktur- und Verteidigungsausgaben durch die Regierung Trump trägt Früchte. Ein Beispiel: die Boeing-Aktie, ein Schwergewicht im Dow, steigt auf ein neues Rekordhoch. Alles scheint an der Wall Street auch nach der Korrektur höher, schneller, weiter zu gehen. Und tatsächlich wird es in diesem Jahr nicht nur jedes Quartal steigende Gewinne bei den US-Unternehmen geben, das Gewinnwachstum wird auch in jedem Quartal noch einmal höher sein als im Quartal zuvor", sagt jochen Stanzl von CMC Markets.

