Schlechte Noten im Internet haben großen Einfluss auf den Umsatz von deutschen Hotels. Wie Kunden und Konkurrenten das ausnutzen, wie Betroffene sich wehren.

Madeleine Marx kann nicht glauben, was ihr ein Hotelgast des Scandic Hamburg Emporio per E-Mail mitteilte. Die Kundin sei unzufrieden mit ihrer Übernachtung gewesen: das Zimmer dreckig und zu klein. Nun ja, Kritik kommt vor. Doch dann drohte die Frau der Hoteldirektorin unverblümt damit, schlechte Kritiken auf Bewertungsportalen zu veröffentlichen. Sollte Marx nachträglich keinen Rabatt anbieten, "werde ich eine negative Bewertung online stellen", schrieb sie. Marx recherchierte, fragte bei ihren Mitarbeitern nach. Doch während des Besuchs hatte sich die Kundin nie beschwert. Marx, lockiges Haar und resoluter Blick, will die Drohung daher nicht akzeptieren. "Hier wurde eine Grenze überschritten. Das ist Erpressung."

Kritiken auf Bewertungsportalen wie Yelp, TripAdvisor und HolidayCheck spielen bei den Kaufentscheidungen der Konsumenten eine große Rolle. Umso mehr stört es Managerinnen wie Marx, wenn sie zu Unrecht an den Pranger gestellt werden. Rechtlich sind die Noten im Netz in Deutschland durch die Meinungsfreiheit weitestgehend geschützt. Die Gegenwehr ist daher schwierig. Abhilfe versprechen nur Dienstleister mit zweifelhaften Geschäftsmodellen oder besser: die eigene Kreativität.

Unternehmen müssen sich jedenfalls darauf gefasst machen, dass sie künftig noch intensiver bewertet werden. Gerade erst hat der Bundesgerichtshof die Meinungsfreiheit gestärkt. Zwar klagte eine Ärztin erfolgreich gegen die unfaire Darstellung ihrer dermatologischen Praxis auf dem Bewertungsportal Jameda. Doch die Richter verlangten nur, dass ...

