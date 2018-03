Zu einem guten Essen gehört guter Wein. Die wichtigsten Regeln.

Wenn ich beim Kochen einen Schuss Wein ins Essen gebe, fühle ich mich jedes Mal wie eine Starköchin. Noch mehr Spaß bereitet es, den Wein in mich selbst statt ins Essen zu gießen. Und am Allerbesten ist natürlich ein gutes Glas Wein zu einem guten Essen. Hört sich einfach an. Ist aber gar nicht so leicht hinzubekommen: Ein falsch ausgesuchter Wein kann ein exzellentes Essen verschandeln.

Wer hingegen die richtige Flasche aufmacht, weiß: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Woher weiß ich also, welche Faktoren welchen Wein bestimmen - und welcher Wein das Essen am besten in Szene setzt?

Im Grunde ist alles bloß Chemie: Im Mund kommen Essen und Wein zusammen, weshalb Sie sich am besten erst mal anschauen, was den Stil Ihres Gerichtes prägt: Das Fett? Der Salzgehalt? Die Würze? Wenn Sie die dominanten Merkmale bestimmt haben, gelten relativ simple Regeln.

Ist Ihr Essen eher salzig, servieren Sie am besten einen säurebetonten Wein, etwa einen ...

